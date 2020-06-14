Матч завершен
Атлетик
Бильбао
1:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 28 тур

Примера,

28 тур

Испания
14 июня 2020, 15:00 МСК
14.06.2020, 15:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы