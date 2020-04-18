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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч перенесен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:0
Матч перенесен
Атлетик
Бильбао
Кубок Испании, Финал
Кубок Испании,
Финал
Испания
18 апр. 2020, 22:00 МСК
18.04.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы