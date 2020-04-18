Матч перенесен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:0
Матч перенесен
Атлетик
Бильбао
Кубок Испании, Финал

Кубок Испании,

Финал

Испания
18 апр. 2020, 22:00 МСК
18.04.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы