Матч завершен
Гранада
Гранада
2:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Кубок Испании, 1/2 финала

Кубок Испании,

1/2 финала

Испания
5 марта 2020, 23:00 МСК
5.03.2020, 23:00 МСК
четверг
Составы