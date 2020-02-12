Матч завершен
Атлетик
Бильбао
1:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Гранада
Гранада
Кубок Испании, 1/2 финала

Кубок Испании,

1/2 финала

Испания
12 февр. 2020, 23:00 МСК
12.02.2020, 23:00 МСК
среда
Составы