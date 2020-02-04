Матч завершен
Гранада
Гранада
2:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Кубок Испании, 1/4 финала

Кубок Испании,

1/4 финала

Испания
4 февр. 2020, 23:00 МСК
4.02.2020, 23:00 МСК
вторник
Составы