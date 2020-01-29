Матч завершен
Бадажоз
Экстремадура
2:3
Матч завершен
Гранада
Гранада
Кубок Испании, 1/8 финала

Кубок Испании,

1/8 финала

Испания
29 янв. 2020, 23:00 МСК
29.01.2020, 23:00 МСК
среда
Составы