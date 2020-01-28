Матч завершен
Тенерифе
Санта-Крус-де-Тенерифе
2:2
( 2 : 4)
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Кубок Испании, 1/8 финала

Кубок Испании,

1/8 финала

Испания
28 янв. 2020, 23:00 МСК
28.01.2020, 23:00 МСК
вторник
Составы