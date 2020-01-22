Матч завершен
Бадалона
Бадалона
1:3
Матч завершен
Гранада
Гранада
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
22 янв. 2020, 23:00 МСК
22.01.2020, 23:00 МСК
среда
Составы