Матч завершен
Эльче
Эльче
1:1
( 4 : 5)
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
22 янв. 2020, 21:00 МСК
22.01.2020, 21:00 МСК
среда
Составы