Матч завершен
Леванте
Валенсия
1:1
Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 27 тур

Примера,

27 тур

Испания
8 марта 2020, 18:00 МСК
8.03.2020, 18:00 МСК
воскресенье
Эдуардо Прието Иглесиас
Эдуардо Прието Иглесиас
Главный Судья
Составы