Матч завершен
Гранада
Гранада
0:0
Матч завершен
Сельта
Виго
Примера, 26 тур

Примера,

26 тур

Испания
29 февр. 2020, 23:00 МСК
29.02.2020, 23:00 МСК
суббота
Гуильермо Куадра Фернандес
Гуильермо Куадра Фернандес
Главный Судья
Составы