Матч завершен
Атлетик
Бильбао
1:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 26 тур

Примера,

26 тур

Испания
1 марта 2020, 16:00 МСК
1.03.2020, 16:00 МСК
воскресенье
Давид Медье Хименес
Давид Медье Хименес
Главный Судья
Составы