Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:3
Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 25 тур

Примера,

25 тур

Испания
23 февр. 2020, 14:00 МСК
23.02.2020, 14:00 МСК
воскресенье
Составы