Матч завершен
Гранада
Гранада
2:1
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 24 тур

Примера,

24 тур

Испания
15 февр. 2020, 23:00 МСК
15.02.2020, 23:00 МСК
суббота
Составы