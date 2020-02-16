Матч завершен
Атлетик
Бильбао
0:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 24 тур

Примера,

24 тур

Испания
16 февр. 2020, 20:30 МСК
16.02.2020, 20:30 МСК
воскресенье
Составы