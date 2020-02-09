Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
2:1
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 23 тур

Примера,

23 тур

Испания
9 февр. 2020, 16:00 МСК
9.02.2020, 16:00 МСК
воскресенье
Составы