Матч завершен
Атлетико
Мадрид
1:0
Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 23 тур

Примера,

23 тур

Испания
8 февр. 2020, 23:00 МСК
8.02.2020, 23:00 МСК
суббота
Составы