Матч завершен
Гранада
Гранада
2:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 22 тур

Примера,

22 тур

Испания
1 февр. 2020, 15:00 МСК
1.02.2020, 15:00 МСК
суббота
Составы