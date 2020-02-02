Матч завершен
Атлетик
Бильбао
0:2
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 22 тур

Примера,

22 тур

Испания
2 февр. 2020, 18:00 МСК
2.02.2020, 18:00 МСК
воскресенье
Составы