Матч завершен
Эспаньол
Барселона
1:1
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 21 тур

Примера,

21 тур

Испания
25 янв. 2020, 15:00 МСК
25.01.2020, 15:00 МСК
суббота
Составы