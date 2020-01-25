Матч завершен
Севилья
Севилья
2:0
Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 21 тур

Примера,

21 тур

Испания
25 янв. 2020, 23:00 МСК
25.01.2020, 23:00 МСК
суббота
Составы