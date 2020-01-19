Матч завершен
Атлетик
Бильбао
1:1
Матч завершен
Сельта
Виго
Примера, 20 тур

Примера,

20 тур

Испания
19 янв. 2020, 20:30 МСК
19.01.2020, 20:30 МСК
воскресенье
Составы