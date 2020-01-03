Матч завершен
Севилья
Севилья
1:1
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 19 тур

Примера,

19 тур

Испания
3 янв. 2020, 23:00 МСК
3.01.2020, 23:00 МСК
пятница
Составы