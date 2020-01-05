Матч завершен
Гранада
Гранада
1:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 19 тур

Примера,

19 тур

Испания
5 янв. 2020, 14:00 МСК
5.01.2020, 14:00 МСК
воскресенье
Составы