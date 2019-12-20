Матч завершен
Эйбар
Эйбар
3:0
Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 18 тур

Примера,

18 тур

Испания
20 дек. 2019, 23:00 МСК
20.12.2019, 23:00 МСК
пятница
Составы