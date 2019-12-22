Матч завершен
Реал
Мадрид
0:0
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 18 тур

Примера,

18 тур

Испания
22 дек. 2019, 23:00 МСК
22.12.2019, 23:00 МСК
воскресенье
Составы