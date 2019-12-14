Матч завершен
Гранада
Гранада
1:2
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 17 тур

Примера,

17 тур

Испания
14 дек. 2019, 15:00 МСК
14.12.2019, 15:00 МСК
суббота
Составы