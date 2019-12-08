Матч завершен
Бетис
Севилья
3:2
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 16 тур

Примера,

16 тур

Испания
8 дек. 2019, 16:00 МСК
8.12.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы