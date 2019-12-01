Матч завершен
Атлетик
Бильбао
2:0
Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 15 тур

Примера,

15 тур

Испания
1 дек. 2019, 16:00 МСК
1.12.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы