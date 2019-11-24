Матч завершен
Осасуна
Памплона
1:2
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 14 тур

Примера,

14 тур

Испания
24 нояб. 2019, 16:00 МСК
24.11.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы