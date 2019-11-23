Матч завершен
Гранада
Гранада
1:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 14 тур

Примера,

14 тур

Испания
23 нояб. 2019, 20:30 МСК
23.11.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы