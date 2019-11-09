Матч завершен
Валенсия
Валенсия
2:0
Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 13 тур

Примера,

13 тур

Испания
9 нояб. 2019, 18:00 МСК
9.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы