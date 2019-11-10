Матч завершен
Атлетик
Бильбао
2:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 13 тур

Примера,

13 тур

Испания
10 нояб. 2019, 16:00 МСК
10.11.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы