Матч завершен
Гранада
Гранада
1:2
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 12 тур

Примера,

12 тур

Испания
3 нояб. 2019, 23:00 МСК
3.11.2019, 23:00 МСК
воскресенье
Составы