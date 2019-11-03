Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
0:0
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 12 тур

Примера,

12 тур

Испания
3 нояб. 2019, 16:00 МСК
3.11.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы