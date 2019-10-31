Матч завершен
Хетафе
Хетафе
3:1
Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 11 тур

Примера,

11 тур

Испания
31 окт. 2019, 23:15 МСК
31.10.2019, 23:15 МСК
четверг
Составы