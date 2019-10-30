Матч завершен
Атлетик
Бильбао
3:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 11 тур

Примера,

11 тур

Испания
30 окт. 2019, 22:00 МСК
30.10.2019, 22:00 МСК
среда
Составы