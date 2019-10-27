Матч завершен
Гранада
Гранада
1:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 10 тур

Примера,

10 тур

Испания
27 окт. 2019, 16:00 МСК
27.10.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы