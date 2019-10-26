Матч завершен
Атлетико
Мадрид
2:0
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 10 тур

Примера,

10 тур

Испания
26 окт. 2019, 22:00 МСК
26.10.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы