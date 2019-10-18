Матч завершен
Гранада
Гранада
1:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
18 окт. 2019, 22:00 МСК
18.10.2019, 22:00 МСК
пятница
Составы