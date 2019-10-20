Матч завершен
Атлетик
Бильбао
1:1
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
20 окт. 2019, 19:30 МСК
20.10.2019, 19:30 МСК
воскресенье
Составы