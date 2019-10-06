Матч завершен
Сельта
Виго
1:0
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 8 тур

Примера,

8 тур

Испания
6 окт. 2019, 15:00 МСК
6.10.2019, 15:00 МСК
воскресенье
Составы