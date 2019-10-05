Матч завершен
Реал
Мадрид
4:2
Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 8 тур

Примера,

8 тур

Испания
5 окт. 2019, 17:00 МСК
5.10.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы