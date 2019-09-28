Матч завершен
Гранада
Гранада
1:0
Матч завершен
Леганес
Леганес
Примера, 7 тур

Примера,

7 тур

Испания
28 сент. 2019, 19:30 МСК
28.09.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы