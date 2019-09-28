Матч завершен
Атлетик
Бильбао
0:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 7 тур

Примера,

7 тур

Испания
28 сент. 2019, 14:00 МСК
28.09.2019, 14:00 МСК
суббота
Составы