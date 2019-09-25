Матч завершен
Леганес
Леганес
1:1
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 6 тур

Примера,

6 тур

Испания
25 сент. 2019, 20:00 МСК
25.09.2019, 20:00 МСК
среда
Составы