Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
1:1
Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 6 тур

Примера,

6 тур

Испания
24 сент. 2019, 20:00 МСК
24.09.2019, 20:00 МСК
вторник
Составы