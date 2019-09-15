Матч завершен
Сельта
Виго
0:2
Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 4 тур

Примера,

4 тур

Испания
15 сент. 2019, 17:00 МСК
15.09.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы