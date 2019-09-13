Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:0
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 4 тур

Примера,

4 тур

Испания
13 сент. 2019, 22:00 МСК
13.09.2019, 22:00 МСК
пятница
Составы