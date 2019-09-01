Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0:3
Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 3 тур

Примера,

3 тур

Испания
1 сент. 2019, 20:00 МСК
1.09.2019, 20:00 МСК
воскресенье
Составы